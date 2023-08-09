Рис Джеймс — новый капитан «Челси»

23-летний защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс стал капитаном клуба. Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

«Я так счастлив взять на себя эту роль. Знаю, что на мне большая ответственность, потому что в прошлом у нас были именитые капитаны, но всё равно очень рад. Я провёл в «Челси» почти всю свою жизнь. Я начал здесь, когда мне было шесть лет, и с трудом прошёл через Академию. Но пойти дальше и стать капитаном — это великолепное чувство для меня и моей семьи», — приводит слова Джеймса пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Челси»

Защитник дебютировал за «Челси» в сезоне-2019/2020 в матче Кубка английской лиги с «Гримсби». Та встреча завершилась уверенной победой лондонцев со счётом 7:1. Transfermarkt оценивает футболиста в € 65 млн.