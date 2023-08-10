«Байер» подпишет вратаря «Манчестер Юнайтед» Коваржа

Леверкузенский «Байер» подпишет чешского вратаря Матея Коваржа и «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.

По информации источника, сумма трансфера за 23-летнего голкипера составит € 9 млн. Матей должен будет пройти медицинское обследование в Леверкузене, которое назначено на ближайшее время. В «Байере» на игрока возлагают большие надежды и рассчитывают, что Коварж сможет стать основным вратарём в долгосрочной перспективе.

В прошлом сезоне Матей Коварж выступал на правах аренды за пражскую «Спарту», с которой выиграл чемпионат Чехии. Всего на счету вратаря 28 матчей в чемпионате страны и четыре игра в Кубке.

Футболист принадлежит «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, но за основную команду не провёл ни одного матча.