«Байер» подпишет вратаря «Манчестер Юнайтед» Коваржа
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Леверкузенский «Байер» подпишет чешского вратаря Матея Коваржа и «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.
По информации источника, сумма трансфера за 23-летнего голкипера составит € 9 млн. Матей должен будет пройти медицинское обследование в Леверкузене, которое назначено на ближайшее время. В «Байере» на игрока возлагают большие надежды и рассчитывают, что Коварж сможет стать основным вратарём в долгосрочной перспективе.
В прошлом сезоне Матей Коварж выступал на правах аренды за пражскую «Спарту», с которой выиграл чемпионат Чехии. Всего на счету вратаря 28 матчей в чемпионате страны и четыре игра в Кубке.
Футболист принадлежит «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, но за основную команду не провёл ни одного матча.
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