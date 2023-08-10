Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Твенте — Рига. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» подпишет вратаря «Манчестер Юнайтед» Коваржа

«Байер» подпишет вратаря «Манчестер Юнайтед» Коваржа
Комментарии

Леверкузенский «Байер» подпишет чешского вратаря Матея Коваржа и «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.

По информации источника, сумма трансфера за 23-летнего голкипера составит € 9 млн. Матей должен будет пройти медицинское обследование в Леверкузене, которое назначено на ближайшее время. В «Байере» на игрока возлагают большие надежды и рассчитывают, что Коварж сможет стать основным вратарём в долгосрочной перспективе.

В прошлом сезоне Матей Коварж выступал на правах аренды за пражскую «Спарту», с которой выиграл чемпионат Чехии. Всего на счету вратаря 28 матчей в чемпионате страны и четыре игра в Кубке.

Футболист принадлежит «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, но за основную команду не провёл ни одного матча.

Материалы по теме
«Фенербахче» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении Фреда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023