Бальбуэна: Личка — хороший тренер. Это важно, что игроки чувствуют уверенность от него

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке. Он высоко оценил тренерские и психологические способности чешского специалиста. Также Бальбуэна отметил, что в команде создалась хорошая атмосфера.

«Марцел — хороший тренер. Его философия тоже хорошая. Он старается делать нас лучше. Каждый день мы работаем в его системе, и это работает — мы хорошо себя чувствуем в каждой игре. Конечно, уверенность возрастает после выигранного матча. Мы любим стиль, который прививает Личка. Важно, что игроки чувствуют уверенность от тренера. Создалась хорошая атмосфера в команде», — сказал Фабиан Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.