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«Челси» откажется от трансфера полузащитника «Лидса» Адамса

«Челси» откажется от трансфера полузащитника «Лидса» Адамса
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Лондонский «Челси» откажется от покупки полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Sky Sports.

По информации источника, «Челси» готов отказаться от переговоров по Адамсу, несмотря на то что медицинские тесты уже пройдены. Но контракт с американцем ещё не был подписан. Футболист вернётся в расположение «Лидс Юнайтед», выступающего в Чемпионшипе. Лондонцы решили сосредоточиться на покупке полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Ранее стало известно, что «Челси» активировал пункт контракта о выкупе полузащитника сборной США за сумму около € 24 млн.

24-летний Тайлер Адамс пополнил состав «Лидса» летом 2022 года. Игрока выкупили из «РБ Лейпциг» за € 17 млн.

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