«Челси» откажется от трансфера полузащитника «Лидса» Адамса
Поделиться
Лондонский «Челси» откажется от покупки полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Sky Sports.
По информации источника, «Челси» готов отказаться от переговоров по Адамсу, несмотря на то что медицинские тесты уже пройдены. Но контракт с американцем ещё не был подписан. Футболист вернётся в расположение «Лидс Юнайтед», выступающего в Чемпионшипе. Лондонцы решили сосредоточиться на покупке полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Ранее стало известно, что «Челси» активировал пункт контракта о выкупе полузащитника сборной США за сумму около € 24 млн.
24-летний Тайлер Адамс пополнил состав «Лидса» летом 2022 года. Игрока выкупили из «РБ Лейпциг» за € 17 млн.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
20:00
-
20:00
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:17
-
19:17
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:56
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:50
-
16:46
Партнерский контент