«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 августа, состоится финал Клубного кубка арабских чемпионов между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд Спорт Сити» в Эт-Таифе. Вместимость арены составляет 17 тыс. человек.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Интересна эта встреча тем, что в «Аль-Хиляль» перешёл экс-игрок «Зенита» Малком, который сразится с португальским нападающим Криштиану Роналду.
В прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место по итогам сезона. По истечении 30 туров клуб Роналду набрал 67 очков. «Аль-Хиляль» же финишировал на третьем месте. Команда заработала за то же количество игр 59 очков. Победителем турнира стал «Аль-Иттихад», который набрал 72 очка.
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