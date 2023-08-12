«Фергюсон бы так не поступил». Невилл раскритиковал Гвардиолу за манеру общения с Холандом
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл раскритиковал поведение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы при общении с форвардом Эрлингом Холандом. Невилла смутил эпизод в перерыве матча «горожан» с «Бёрнли» (3:0), когда Гвардиола публично ругал Холанда, оформившего дубль к этому моменту.
«Уверен, найдутся люди, которым понравится подобное отношение Гвардиолы, они объяснят, что именно такие требования делают из него лучшего тренера в истории. Другие скажут, что не стоит публично хватать своего футболиста за руку перед камерами.
Я играл под руководством одного из самых требовательных тренеров в истории футбола, но Фергюсон никогда бы не позволил себе поступить так», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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