«Фергюсон бы так не поступил». Невилл раскритиковал Гвардиолу за манеру общения с Холандом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл раскритиковал поведение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы при общении с форвардом Эрлингом Холандом. Невилла смутил эпизод в перерыве матча «горожан» с «Бёрнли» (3:0), когда Гвардиола публично ругал Холанда, оформившего дубль к этому моменту.

«Уверен, найдутся люди, которым понравится подобное отношение Гвардиолы, они объяснят, что именно такие требования делают из него лучшего тренера в истории. Другие скажут, что не стоит публично хватать своего футболиста за руку перед камерами.

Я играл под руководством одного из самых требовательных тренеров в истории футбола, но Фергюсон никогда бы не позволил себе поступить так», — приводит слова Невилла Sky Sports.