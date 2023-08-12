Червиченко: не сказал бы, что Захарян готов к Ла Лиге — его потенциал хорошо распиарили

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
«Начнём с того, что я думаю, что ситуация с «Челси» — выдумки. Ни на какой «Челси» Захарян даже приблизительно не тянет. Я бы не сказал, что он готов к какой-то серьёзной лиге: английской или испанской. Но тревожность родителей или кого-то, кто хочет поскорее спихнуть куда-то за рубеж, играет ключевую роль. Многим продолжает казаться, что там манна небесная и туда надо ехать.
На мой взгляд, Захарян особо ничем не выделяется среди наших хороших игроков. Почему вокруг него такое — не знаю. Может, хорошо распиарили, хорошо растиражировали его потенциал. Хотя потенциала я, честно говоря, какого-то эксклюзивного не вижу. Было время, когда он неплохо играл. Казалось, что он будет идти вверх. Находится на своём игровом уровне сейчас, но не более.
Моё мнение, что история Захаряна с «Реалом Сосьедад» будет повторением истории с Миранчуком. От разу к разу и непонятно: то играет, то нет, шатается по агентам, то не поймёшь, что делает. Думаю, это будет повторением истории один в один», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 12 августа 2023
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