Уткин: нервишки у Дзюбы раздёргались. Скоро, наверное, поймёт, что депрессия не выдумка

Футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на инцидент с грубым поведением нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«А нервишки-то у Дзюбентия совсем раздёргались. Скоро, наверное, поймёт, что депрессия не выдумка… Но троллинг Дзюбы вполне результативен, а стало быть — неостановим. Следим», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
После матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), который Дзюба пропускал из-за травмы, один из журналистов задал игроку вопрос, на что тот ответил в грубой форме. Несколько месяцев назад нападающий заявлял, что не понимает, что такое депрессия, и считает этот термин выдуманным.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл три матча, в которых отметился одним забитым мячом.
- 12 августа 2023
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