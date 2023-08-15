Заболотный, Сперцян и Гарре — в символической сборной 4-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» представил символическую сборную лучших футболистов 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024. В состав вошли следующие игроки:
вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»)
центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)
центральный защитник: Страхиня Эракович («Зенит»)
центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»)
левый полузащитник: Дмитрий Скопинцев («Динамо»)
центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)
центральный полузащитник: Даниил Уткин («Ростов»)
правый полузащитник: Станислав Бессмертный («Динамо»)
левый нападающий: Андрей Егорычев («Урал»)
центральный нападающий: Антон Заболотный (ЦСКА)
правый нападающий: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)
главный тренер: Виктор Гончаренко («Урал»)
Подробнее с оценками действий футболистов, кандидатами на попадание в сборную тура и другими подробностями можно ознакомиться в материале:
- 15 августа 2023
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