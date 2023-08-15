Президент «ПСЖ» поблагодарил Неймара за годы в клубе, назвав его одним из лучших в мире

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход бывшего нападающего парижан Неймара в саудовский «Аль-Хиляль», назвав бразильца одним из лучших в мире, а также поблагодарив его за годы в клубе.

«Всегда сложно прощаться с таким исключительным игроком, как Неймар, одним из лучших футболистов в мире. Я никогда не забуду тот день, когда он прибыл в «ПСЖ», а также то, что он привнёс в наш клуб и проект за последние шесть лет. Мы пережили великие моменты вместе, и Неймар всегда будет частью нашей истории. Я хочу поблагодарить Неймара и его семью. Мы желаем Неймару всего наилучшего в будущем, а также в его следующем приключении», — приводит слова президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

Напомним, ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара, выложив видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За парижский клуб Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.