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«Рома» объявила об аренде с правом выкупа хавбека «ПСЖ» Саншеша

«Рома» объявила об аренде с правом выкупа хавбека «ПСЖ» Саншеша
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Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш подписал арендное соглашение с «Ромой». У итальянского клуба будет обязательное право выкупа в конце сезона при выполнении определённых требований. Об этом сообщает пресс-служба римлян на официальном сайте.

«Очень рад, что перешёл в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за «Рому» — идеальный выбор для меня.

Для любого футболиста очень важно чувствовать поддержку болельщиков. То, что я получил от них в первый день, заставило меня осознать, что эти ребята влюблены в команду. Это лишь подтолкнёт меня к тому, чтобы выкладываться за «Рому» на полную, выигрывать с этой командой», — приводит слова Саншеша пресс-служба «Ромы».

Отметим, что сегодня, 16 августа, «Рома» также подписала другого полузащитника «ПСЖ» — аргентинца Леандро Паредеса.

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