Минасян: переход в «Сосьедад» — шаг вперёд для Захаряна, испанский чемпионат сильнее РПЛ

Экс-главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о вероятном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Переход в «Сосьедад» — шаг вперёд, 100 процентов. Будем честны, испанский чемпионат сильнее российского, там он будет быстрее развиваться. Испания очень подходит Арсену, если брать стиль игры. Плюс у него есть все шансы сразу заиграть в основном составе. А дальше всё будет зависеть только от него. В плане футбола, думаю, у него проблем не возникнет. Может, в бытовом плане — да, но это всё вопрос адаптации. У него всё получится», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл пять матчей в составе «Динамо», забил два гола и записал на свой счёт одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 15 млн.
- 16 августа 2023
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