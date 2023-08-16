Бывший вратарь «Ростова» Бабурин: после 3,5 лет у Карпина его стиль у меня в ДНК

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин, ранее с перерывами выступавший за «Ростов» (с 2019 по 2023 год), рассказал, как относился к требованиям главного тренера «южан» Валерия Карпина, что голкипер должен хорошо уметь играть ногами.
«Самое главное, чтобы к этому была хорошо готова команда. Чтобы это проявлялось в самый нужный момент. Но не было требований, что мы играем только так.
Какой стиль мне ближе? После 3,5 лет с Карпиным, наверное, он стал мне ближе. Где‑то в ДНК теперь сидит (улыбается). Нужно уметь подстраиваться.
Была мне интересна такая игра или было стрёмно? Интересно. Но мы всегда знали, что если придется выбить мяч далеко, даже в аут, пусть тренер покричит с бровки, но потом на следующий день уже может пошутить и потравить. Самое главное — не допускать риска", — приводит слова Бабурина «Матч ТВ».
- 16 августа 2023
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