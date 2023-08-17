Эрик Ламела: очень обидно проигрывать «Манчестер Сити» вот так

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела высказался о поражении в матче за Суперкубок УЕФА. Его команда уступила «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти.

«Очень обидно проигрывать вот так. Это был равный матч, но мы ушли ни с чем, поэтому нам очень грустно. Но я очень горжусь своими товарищами по команде», – приводит слова Ламелы пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» завоевал трофей в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА. До этого андалусийцы шесть раз участвовали в розыгрыше турнира, но завоевать трофей смогли лишь однажды — в 2006 году. «Горожане» выступили в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.