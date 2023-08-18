Годин выбрал лучшего игрока в споре между Месси, Марадоной и Роналду

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин назвал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Наше чемпионство с «Атлетико» в 2014 году в десять раз ценнее. В те годы в «Атлетико» и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в «Барселоне» и против «Реала» Криштиану Роналду.
Я второй по количеству матчей против лучшего футболиста всех времён или хотя бы этой эпохи. Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси», – приводит слова Година TyC Sports.
Напомним, Диего Годин в конце июля 2023 года объявил о завершении профессиональной карьеры. 37-летний уругваец за свою продолжительную карьеру выступал за такие клубы, как «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», мадридский «Атлетико», миланский «Интер», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес».
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