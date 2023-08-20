Андрей Червиченко: если «Спартак» выиграет, «Зенит» основательно затрясёт

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В матче «Спартак» — «Зенит» на первый план выйдет психология. В последнее время «Зенит» часто становился чемпионом, и он должен ощущать некое преимущество, но старт не очень удачный. В «Зените» идут не совсем нормальные процессы: Вендел то убегает, то не убегает, Барриос считает себя обманутым. Какие-то вопросы возникают, и из-за этого непонятно какая атмосфера в «Зените». По составу, конечно же, «Зенит» «Спартаку» не уступает. Проблемных линий у «Зенита» намного меньше.

Тут вопрос в том, насколько «Зенит» будет убедителен в атаке. Потому что оборона «Спартака», на мой взгляд, обязательно провалится. Если же «Спартак» за счёт атакующей мощи и давления сможет каким-то образом эту ситуацию перевернуть в свою сторону, будет очень хорошо. Ещё один вопрос — кто будет в воротах у «Спартака»? Свинов выглядит вроде ничего. Но пропустить за последние два матча семь… Я думаю, что если он выйдет в этом матче и «Зенит» сможет ещё ему пару мячей забить, то арифметика будет не для хорошего вратаря.

У «Спартака» есть кому забивать. Хотя «Зенит» знает, как справляться с Промесом: правую ногу закрыл и до свидания, лидер. Думаю, что в «Зените» изучат игру новичка Бонгонда. Придумают, как его закрыть. Смогут ли защитники «Спартака» совладать с Клаудиньо — это большой вопрос. Мне кажется, что матч закончится вничью и останутся вопросы. Но также у всех останется нормальный потенциал для продолжения борьбы. Если «Спартак» выиграет, «Зенит» основательно затрясёт. В первую очередь будет трясти Семака, как мне кажется. Если же «Зенит» сможет обыграть «Спартак» в Москве — вполне возможно, что записной чемпион первых трёх туров погрузится в какое-то уныние», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.