Испания — Англия: стартовые составы команд на финал женского ЧМ

В финале чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Испании и Англии. Команды будут играть на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Начало игры — в 13:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Испания: Коль, Кармона, Кодина, Паредес, Батлье, Абельейра, Эрмосо, Бонмати, Кальдентей, Редондо, Паральюэло.

Англия: Ирпс, Картер, Брайт, Гринвуд, Бронз, Стэнуэй, Уолш, Тун, Дэйли, Хемп, Руссо.

Ранее в полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.