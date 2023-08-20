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Испания — Англия: стартовые составы команд на финал женского ЧМ

Испания — Англия: стартовые составы команд на финал женского ЧМ
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В финале чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Испании и Англии. Команды будут играть на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Начало игры — в 13:00 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж) . Финал
20 августа 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Испания (ж)
1-й тайм
0 : 0
Англия (ж)

Стартовые составы команд:

Испания: Коль, Кармона, Кодина, Паредес, Батлье, Абельейра, Эрмосо, Бонмати, Кальдентей, Редондо, Паральюэло.

Англия: Ирпс, Картер, Брайт, Гринвуд, Бронз, Стэнуэй, Уолш, Тун, Дэйли, Хемп, Руссо.

Ранее в полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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