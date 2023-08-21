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Хохлов: Захаряну в «Реале Сосьедад» нельзя быть волком-одиночкой. Надо быть открытым

Хохлов: Захаряну в «Реале Сосьедад» нельзя быть волком-одиночкой. Надо быть открытым
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов посоветовал полузащитнику Арсену Захаряну наладить контакт с партнёрами по «Реалу Сосьедад» в самом скором времени.

«Испанский чемпионат и сам «Реал Сосьедад» подходят Захаряну стилистически. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с точки зрения футбола. Арсен должен там заиграть. Напоследок хочу ему дать совет ― быть открытым, не сторониться коллектива, не стесняться идти на контакт.

Даже на первых порах, когда он не будет знать язык, всё равно надо вливаться, не отдаляться, быть внутри команды. Если он замкнётся, будет вести себя как волк-одиночка, то у него вряд ли что-то получится», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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