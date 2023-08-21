Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алип: ожидали от «Спартака» большего, у них самая сильная атака в РПЛ

Алип: ожидали от «Спартака» большего, у них самая сильная атака в РПЛ
Комментарии

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака — трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочёл длинный пас и забросы. Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».

Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.

Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.

Материалы по теме
Между «Зенитом» и «Спартаком» по-прежнему пропасть
Между «Зенитом» и «Спартаком» по-прежнему пропасть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023