Алип: ожидали от «Спартака» большего, у них самая сильная атака в РПЛ

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака — трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочёл длинный пас и забросы. Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».

Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.

Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.