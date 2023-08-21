Червиченко: Семак достучался до Вендела. Бразилец был в опале, а теперь стал героем матча

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался насчёт взаимоотношений между полузащитником «Зенита» Венделом и главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.
«Семак нашёл какие-то слова для Вендела, достучался до него. Человек, который был в опале, теперь стал героем встречи. «Зенит» переиграл «Спартак». Все кричали про Промеса — где он был в первом тайме? С такими командами, как «Оренбург», он на коне с шашкой — прямо Чапаев. Но как только оказывается команда посильнее, то Промеса не видим. Он ожил только во втором тайме. Но «Спартаку», кроме Промеса, не через кого было играть.
«Спартак» был хорош в навале, а «Зенит» в комбинациях и передачах на пустое пространство. Но для «Спартака» одно дело наваливать против «Балтики», а другое — против команды, которая не хуже тебя не только в мастерстве, но и в тактике», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 августа 2023
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