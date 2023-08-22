Игрок «Амкала» Дубчак объяснил, почему не забил пенальти «Текстильщику» в Кубке России

Полузащитник медийного клуба «Амкал» Никита Дубчак объяснил, почему не смог реализовать свой пенальти в серии 11-метровых в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Текстильщиком». Напомним, «Амкал» проиграл команде из Иваново в серии пенальти (3:4), а Дубчак не реализовал свою попытку.
«Я знал, что нас изучают: по-любому смотрят, кто обычно бьёт у «Амкала» и по каким углам. Я всю жизнь бью в этот угол и знаю, что все это знают… Вратари часто угадывают, но я хорошо бью и всё равно забиваю. Сегодня пробил плохо. Это даже не нервы, да и вратарь меня не переиграл. Я смотрел на него: видел, что он дёрнулся… Если бы я попал куда надо — вратарь бы не отбил. Но я пробил плохо: низом и на удобной высоте. Даже не отрицаю. Да и по силе слабо. Наверное, мой первый незабитый послематчевый пенальти», — сказал Дубчак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, сегодня, 22 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между ивановским «Текстильщиком» и московским «Амкалом». «Текстильщик» обыграл «Амкал» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время 0:0), выбив медийную команду из розыгрыша Кубка России. Таким образом, клуб из Иваново прошёл в следующий этап турнира.
- 22 августа 2023
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