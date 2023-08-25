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Главный тренер сборной Казахстана поздравил Зайнутдинова с первым голом за «Бешикташ»

Главный тренер сборной Казахстана поздравил Зайнутдинова с первым голом за «Бешикташ»
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что уже поздравил полузащитника Бактиёра Зайнутдинова с первым голом после перехода в стамбульский «Бешикташ».

«Уже написал Бахе и поздравил его с забитым голом в ворота «Динамо». Я рад его успеху и дебюту. Ещё рад, что после 15 минут он начал играть вингера, это важно для нашей сборной. ЦСКА его использовал латералем, в Турции он играет уже выше. Это прекрасно. В идеале было использовать его в центре, но атакующая игра, хоть и на фланге, — уже плюс.

Я переживаю за любого сборника, болею очень сильно. Хочу, чтобы Баха не сбавлял обороты, а только наращивал своё присутствие на поле. Очень хочется, чтобы он прямо оказывал своё влияние на результат», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА 21 августа. Первый гол казахский полузащитник забил за новую команду в игре с киевским «Динамо» в раунде плей-офф Лиги конференций (3:2).

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