Аяз Гулиев стал игроком азербайджанского «Сабаха»

Воспитанник московского «Спартака» Аяз Гулиев официально стал игроком азербайджанского футбольного клуба «Сабах».
26-летний полузащитник был куплен у подмосковных «Химок». С футболистом заключён трёхлетний контракт. За «Сабах» Аяз будет выступать под восьмым номером, сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 400 тыс.
За свою карьеру Гулиев успел поиграть за махачкалинский «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». Также игрок представлял сборную России на молодёжном уровне.
Стоит отметить, что азербайджанский «Сабах» возглавляет бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. В текущем сезоне бакинская команда дошла до третьего раунда квалификации Лиги конференций, где уступила сербскому «Партизану» по сумме двух матчей (2:3).
- 28 августа 2023
-
22:38
-
22:34
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:56
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:32
-
21:20
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:21
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:40
-
19:36
-
19:32
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:04
-
19:00
-
18:45Сослан Джанаев перешёл в «Балтику» Эксклюзив
-
18:41
-
18:36