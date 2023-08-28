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Аяз Гулиев стал игроком азербайджанского «Сабаха»

Аяз Гулиев стал игроком азербайджанского «Сабаха»
ФК «Сабах»
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Воспитанник московского «Спартака» Аяз Гулиев официально стал игроком азербайджанского футбольного клуба «Сабах».

26-летний полузащитник был куплен у подмосковных «Химок». С футболистом заключён трёхлетний контракт. За «Сабах» Аяз будет выступать под восьмым номером, сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 400 тыс.

За свою карьеру Гулиев успел поиграть за махачкалинский «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». Также игрок представлял сборную России на молодёжном уровне.

Стоит отметить, что азербайджанский «Сабах» возглавляет бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. В текущем сезоне бакинская команда дошла до третьего раунда квалификации Лиги конференций, где уступила сербскому «Партизану» по сумме двух матчей (2:3).

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