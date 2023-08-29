Иву: Олег Иванов – мастер, конкурировать с ним невероятно сложно
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Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву высказался об одноклубнике Олеге Иванове.
«На самом деле в физическом плане не было сложно. Да, я присоединился уже к концу тренировочных сборов, но моё физическое состояние позволяло без труда влиться в тренировочный процесс, ведь я уже играл за «Урарту» в квалификации Лиги чемпионов. Было важно понять требования тренерского штаба, адаптироваться к новой среде, партнёрам.
Раньше у Олега Иванова было трудно отобрать мяч на тренировке, но теперь у него в этом плане конкурент – я? Оу, я не знаю что на это сказать, честно говоря. Может так и есть, если так говорят, но в этом плане с Ивановым конкурировать и правда невероятно сложно. Он – мастер», – приводит слова Иву «БИЗНЕС Онлайн».
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