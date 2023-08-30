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Гендиректор «Текстильщика» Ершов ответил игроку медийного клуба «Амкал» Карату

Гендиректор «Текстильщика» Ершов ответил игроку медийного клуба «Амкал» Карату
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Генеральный директор «Текстильщика» Игорь Ершов ответил игроку медийного клуба «Амкал» Карату (Владиславу Коротаеву), который призвал функционера поблагодарить медиакоманду за большое количество зрителей на матче Кубка России.

«Экипировка к нам придёт. К сожалению, из-за известных событий приход любой экипировки сопровождается даже не неделями, а месяцами. Карату могу сказать спасибо.

Хейт от болельщиков медиафутбола? Мне абсолютно всё равно», — сказал Игорь Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, «Амкал» проиграл «Текстильщику» (0:0, 4:3 — по пенальти) в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России. В 1/64 турнира команда из Иванова сыграет с вологодским «Динамо».

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