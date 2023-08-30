Гендиректор «Текстильщика» Ершов ответил игроку медийного клуба «Амкал» Карату

Генеральный директор «Текстильщика» Игорь Ершов ответил игроку медийного клуба «Амкал» Карату (Владиславу Коротаеву), который призвал функционера поблагодарить медиакоманду за большое количество зрителей на матче Кубка России.

«Экипировка к нам придёт. К сожалению, из-за известных событий приход любой экипировки сопровождается даже не неделями, а месяцами. Карату могу сказать спасибо.

Хейт от болельщиков медиафутбола? Мне абсолютно всё равно», — сказал Игорь Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, «Амкал» проиграл «Текстильщику» (0:0, 4:3 — по пенальти) в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России. В 1/64 турнира команда из Иванова сыграет с вологодским «Динамо».