Александр Бухаров стал тренером нападающих в академии «Рубина»
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Бывший нападающий казанского «Рубина» Александр Бухаров вошёл в тренерский штаб академии клуба из столицы Татарстана, сообщает пресс-служба команды.
38-летний Бухаров будет работать тренером нападающих академии.
Напомним, Бухаров завершил профессиональную игровую карьеру в июле 2019 года. Его последним клубом стал именно «Рубин». Также на своём профессиональном пути бывший нападающий успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».
Бухаров — четырёхкратный чемпион России. Также нападающий выигрывал Суперкубок страны.
Бухаров выступал и в составе сборной России. Форвард провёл девять матчей, в которых забил один гол и сделал один результативный пас. Бухаров играл за сборную на Кубке Конфедераций 2017 года.
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