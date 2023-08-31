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Александр Бухаров стал тренером нападающих в академии «Рубина»

Александр Бухаров стал тренером нападающих в академии «Рубина»
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Бывший нападающий казанского «Рубина» Александр Бухаров вошёл в тренерский штаб академии клуба из столицы Татарстана, сообщает пресс-служба команды.

38-летний Бухаров будет работать тренером нападающих академии.

Напомним, Бухаров завершил профессиональную игровую карьеру в июле 2019 года. Его последним клубом стал именно «Рубин». Также на своём профессиональном пути бывший нападающий успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».

Бухаров — четырёхкратный чемпион России. Также нападающий выигрывал Суперкубок страны.

Бухаров выступал и в составе сборной России. Форвард провёл девять матчей, в которых забил один гол и сделал один результативный пас. Бухаров играл за сборную на Кубке Конфедераций 2017 года.

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