Наир Тикнизян: если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что перейдет в европейский клуб, как только появится такая возможность.

«Уровень российского футбола так или иначе падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Опять же, если останусь, тогда буду повышать требования к себе, самоотдаче. Буду стараться прогрессировать даже в таких условиях. Но если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА летом 2021 года за € 5,5 млн. В составе железнодорожников 24-летний футболист провёл 68 матчей, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,5 млн.