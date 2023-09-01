Экс-футболист ЦСКА: однажды победили «Спартак» и на базе ЦСКА подвесили свинью за шею!

Бывший игрок ЦСКА Равиль Нетфуллин рассказал, как в армейской команде однажды отпраздновали победу над принципиальным соперником — «Спартаком».

«Никогда не забуду победу над «Спартаком» в том сезоне (2012/2013). Там как раз Муса забил. Наш массажист Михаил Насибов, царствие небесное, после той победы на крыльце базы подвесил свинью за шею. Игрушечную. Было очень смешно», — приводит слова Нетфуллина Sport24.

Сейчас Нетфуллин выступает за «Химки». Его предыдущим клубом было «Торпедо» — он выступал за чёрно-белых с 2020 года. В сезоне-2021/2022 вместе с «Торпедо» он стал победителем Первой лиги и квалифицировался в РПЛ. В общей сложности Равиль провёл в футболке автозаводцев 107 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в конце апреля у Нетфуллина произошёл конфликт с тренером «Торпедо» Жозепом Клотетом, который отстранил его от тренировок с основной командой, как и защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва.