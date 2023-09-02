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Дмитрий Кузнецов объяснил, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Зенит»

Дмитрий Кузнецов объяснил, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Зенит»
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 3 сентября. Начало игры — в 17:30 мск.

«ЦСКА последнее время хорошо играл с «Зенитом». Да, проигрывал, но игру хорошую показывал. Были и положительные результаты. За счёт хорошей тактики против «Зенита» можно будет выиграть. Федотов разберёт сильные стороны соперника — Клаудиньо и других бразильцев, которые находятся на основных ролях. Их надо лишить возможности свободно разыгрывать мяч, чтобы они получали его под давлением.

ЦСКА может отнять очки, тем более играют дома. Даже находясь в состоянии без футболистов. Да, приезжают, но они ещё не адаптировались. Каждый должен сыграть свою лучшую игру против «Зенита», тогда будет положительный результат», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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