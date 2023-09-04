Сергей Ташуев: Карпин больше подходит «Спартаку», чем Абаскаль

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, кто мог бы заменить в «Спартаке» Гильермо Абаскаля.

«Будущее тренера решает руководство клуба, им там внутри виднее. Но последние несколько матчей происходит шараханье. «Спартак» должен тренировать опытный тренер, который стоит дорого, но объясняет доходчиво. Там хороший состав — нужно расставить футболистов, наладить взаимодействие, а не так, что сегодня одни играют, завтра другие. Привести пример опытного тренера, который нужен «Спартаку»? Нужно брать специалистов из России, которые далеко не хуже иностранных тренеров.

Это не просто моё мнение, а понимание предмета. Я человек очень опытный, играл против Виллаш-Боаша, Унаи Эмери, Хуанде Рамоса. И те специалисты были как минимум посильнее тех иностранцев, кто сейчас работает в России. Что касается примера, тот же Валера Карпин. Он мало того, что спартаковец, но ещё там работал, знает всё изнутри. Единственный минус в том, что он ещё и тренер сборной, могут не согласиться на совмещение. Но Карпин с молодыми ребятами практически завоёвывает медали. Это более подходящая кандидатура, чем Абаскаль», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».