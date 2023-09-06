Дибала рассказал, как Моуринью помог ему попасть в заявку Аргентины на чемпионат мира

Форвард сборной Аргентины и итальянской «Ромы» Пауло Дибала рассказал, как тренер «джалоросси» Жозе Моуринью помог ему попасть в заявку сборной на чемпионат мира. Дибала получил травму подколенного сухожилия во время матча с «Лечче» в октябре прошлого года, из-за чего пропустил несколько недель незадолго до старта мундиаля.

«Поначалу степень серьёзности травмы не была ясна. Когда я сдал анализы и врачи рассказали мне о тяжести травмы, ситуация стала яснее, и тогда мой мир рухнул. Это был трудный момент, но врач сказал мне, что травма не настолько тяжёлая, и тогда я понял, что у меня ещё есть шанс. Я сказал себе, что нужно спокойно работать. Врачи мне очень помогли, и постепенно появились результаты.

Затем наступил день матча с «Торино». Я чувствовал себя хорошо, уже тренировался с командой и поэтому сказал Моуринью: «Ты должен меня выпустить». «Да, понимаю, ты хочешь сыграть», — был его ответ. Для меня всё зависело от этого матча, тренерский штаб сборной должен был увидеть, что со мной всё в порядке.

Моуринью спросил меня, как долго я хочу играть, и я ответил: «20-30 минут». Мы проигрывали, а он всё равно позволил мне сыграть полчаса. Я играл и чувствовал себя хорошо», – приводит слова Дибалы Football-italia со ссылкой на You-Tube-канал Llave a la Eternidad.

В матче с «Торино» (1:1) Дибала отметился мощным ударом от перекладины, после чего Неманья Матич забил гол и спас «Рому» от поражения. Форвард в конце концов попал в заявку Аргентины на чемпионат мира – 2022, но не играл до финала. Он вышел на последней минуте матча с Францией и реализовал второй пенальти аргентинцев в победной серии пенальти.