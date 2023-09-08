Онопко, Ананко, Радич и Ранджелович сыграют в матче памяти Цымбаларя

Стало известно о том, что Виктор Онопко, Дмитрий Ананко, Деян Радич и Предраг Ранджелович примут участие во встрече памяти Ильи Цымбаларя между легендами «Спартака» и сборной мира. Сергей Юран и Георги Пеев не смогут сыграть.
«По состоянию здоровья в матче не примут участие Сергей Юран и Георги Пеев. К предварительному списку добавились: Деян Радич и Предраг Ранджелович в составе сборной мира, Виктор Онопко и Дмитрий Ананко — за «Спартак», — приводит слова руководителя департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилла Терешина «Матч ТВ».
Матч памяти Цымбаларя состоится завтра, 9 сентября, на домашней арене «Спартака». Встреча начнётся в 19:00 мск.
Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
- 8 сентября 2023
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