Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящей игре сборной России с Катаром

Защитник московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев высказал мнение, что в матче с Катаром российской команде надо отталкиваться от своей игры.
«Я смотрел два матча Катара. Рабочая и хорошая команда. У них поменялся тренер. Нужно отталкиваться от своей игры. Разбирали? Всё вам скажи. Так, начинали — уделили время им.
Стадион чемпионата мира – это дополнительный плюс. Надеюсь, что много болельщиков придёт», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с командой Катара. Вчера, 7 сентября, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Египта U23 (олимпийской сборной). Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.
- 8 сентября 2023
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