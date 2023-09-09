Гарет Саутгейт: украинская сборная — очень опасная и организованная команда
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Украины. Встреча состоится сегодня, 9 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Украинская сборная — очень опасная и организованная команда, которая блестяще действует, прежде всего на контратаках. Нам нужно сосредоточиться и постараться нейтрализовать футболистов соперника в центральной зоне. Мы хорошо знаем многих игроков сборной Украины, выступающих в английской Премьер-лиге», — приводит слова Саутгета официальный сайт УЕФА.
В матче 1-го круга сборная Англии одержала победу со счётом 2:0.
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