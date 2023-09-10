Араз Озбилиз: сильно скучал по Москве и «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении Араз Озбилиз поделился впечатлениями от матча легенд московского клуба со сборной мира, который был посвящён памяти бывшего футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя.
«Я быстро принял решение приехать на матч, это было несложно. Очень хотел приехать, сильно скучал по Москве и «Спартаку». У меня отличные воспоминания отсюда, рад быть здесь. Я и сейчас слежу за «Спартаком». Смотрю результаты матчей, по возможности смотрю сами игры. В этом сезоне команду немного лихорадит, но всё только началось. Надеюсь, что всё наладится, придёт стабильность.
«Спартак» должен всегда бороться за трофеи, в этом сезоне для этого есть шансы. Из нынешней команды часто общаюсь с Промесом. Также тесно общаюсь с Юрой Мовсисяном. У него всё хорошо, он наслаждается жизнью в Америке», – приводит слова Озбилиза «РИА Новости Спорт».
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