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Озбилиз — о перспективах Тикнизяна: он может играть в Германии

Озбилиз — о перспективах Тикнизяна: он может играть в Германии
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении Араз Озбилиз поделился мнением относительно карьерных перспектив своего соотечественника Наира Тикнизяна.

«Очень хорош физически, качественный, современный латераль, который может играть по всему флангу. Сегодня это очень важно. Думаю, он может играть в Германии. У нас есть пара футболистов, которые играют в Бундеслиге. Думаю, он тоже может», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Напомним, на текущий момент Тикнизян играет в московском «Локомотиве». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний защитник принял участие в семи матчах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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