Лайзанс: уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о возможной борьбе армейцев за золотые медали розыгрыша чемпионата России текущего сезона.

«Прошлый год вообще был для ЦСКА фантастический. А в этом сезоне команда начала брать новичков, когда матчи уже вовсю шли. Кто-то приехал только к 5-му–6му туру. Плюс ЦСКА терял ключевых футболистов: Медину, Карраскаля, Зайнутдинова. Все они играли в основе. На их место пришли новые ребята, и им нужно время на адаптацию.

Готовы ли армейцы бороться с «Зенитом»? Почему нет? В последнем очном матче питерцы только в самой концовке смогли отыграться. Как мы видим, уже нет такого, что «Зенит» катком по всем проходит. Тут больше вопрос не к питерцам, а к другим клубам – готовы ли они наконец что-то сделать, чтобы скинуть «Зенит» с пьедестала», — приводит слова Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».