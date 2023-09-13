Руди Фёллер — о матче с Францией: мы были стабильны и показали отличную игру
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Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер, который руководил командой в товарищеском матче с Францией, поделился впечатлениями после игры.
«Первый тайм прошёл на невероятно высоком уровне. Во втором тайме мы были стабильны и показали отличную игру. Второй гол стал облегчением для всех нас. Просто невозможно не сказать о том, что сегодня нам противостояла команда мирового класса. Даже если это был всего лишь товарищеский матч, для нас всё равно это вопрос престижа. Я знаю, что Франции не нравится проигрывать Германии. После последних поражений такой результат приятен», – цитирует Фёллера Forbes.
Напомним, вчера, 12 сентября, в товарищеском матче сборная Германия обыграла национальную команду Франции со счётом 2:1.
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