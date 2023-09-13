Булыкин: сборная России — имидж нашей страны, а играем такие матчи, что потом стыдно

Экс-нападающий «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Катара (1:1).

«Понравилось то, что был плюс-минус боевой состав. Понравилось, что приехали наши легионеры, которые порадовали своим появлением болельщиков футбола. Всё как и должно быть во всех сборных и клубах: опытные игроки должны делиться мастерством и опытом с более молодыми.

Периодами была хорошая игра, но результат не удовлетворил никого. Теперь болельщики будут говорить про сборную плохими словами, что уже не можем обыграть сборную Катара, которую мы должны обыгрывать. Думаю, болельщики здесь правы. Не знаю, что преследует тренерский штаб и руководство, но мне хочется радоваться за сборную. Это имидж нашей страны, а играем такие матчи, что потом стыдно за результат», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.