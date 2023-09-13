Источник: в ближайшее время Сантуш будет уволен с поста главного тренера сборной Польши

Тренер сборной Польши Фернанду Сантуш будет уволен с этого поста в ближайшее время. Об этом информирует Przegląd Sportowy Onet.
Сообщается, что переговоры о расторжении контракта проходили между сторонами с большим трудом. Футбольный союз Польши официально объявит об уходе Сантуша с поста главного тренера национальной команды в течение нескольких часов.
Напомним, после пяти матчей квалификации к Евро-2024 сборная Польши набрала шесть очков и занимает четвёртое место в отборочной группе Е. Выше в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании. В трёх последних играх поляки проиграли дважды — 20 июня Молдавии со счётом 2:3 и 10 сентября Албании со счётом 0:2.
Ближайшие матчи сборная Польши проведёт в октябре с Фарерскими островами и Молдавией.
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