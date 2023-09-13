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Форвард «Акрона» Понсе рассказал, что в РПЛ его больше всего впечатлили Влашич и Дзюба

Форвард «Акрона» Понсе рассказал, что в РПЛ его больше всего впечатлили Влашич и Дзюба
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26-летний венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе рассказал, что среди игроков Российской Премьер-Лиги больше всего его впечатлили полузащитник Никола Влашич и форвард Артём Дзюба.

«Кто из футболистов РПЛ, против которых выступал, впечатлил больше всего? Никола Влашич, который раньше играл за ЦСКА, удивил меня своим талантом. Из российских футболистов отмечу Артёма Дзюбу. Он очень хорош на своей позиции. Впечатляет то, что он каждый сезон забивает немало голов», — приводит слова Понсе Metaratings.

Понсе принадлежит «Акрону» с января 2023 года. Ранее он выступал за такие российские клубы, как грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи» и волгоградский «Ротор». Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тыс.

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