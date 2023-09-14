Экс-генсек РФС: футбольным экспертам надо пить боярышник перед игрой сборной России

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче сборных России и Катара. Игра проходила в Катаре и завершилась со счётом 1:1.

«Думаю, что футбольным экспертам надо, если они смотрят подобный футбол, принимать перед игрой сборной боярышник. На его фоне и вкусе всё будет не так печально. А виски «Макаллан» и другой футбол оставьте для Линекера и других экспертов», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Рассматривалась возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.