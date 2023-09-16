Жоан Лапорта: любой, кто мечтает стать президентом клуба — идиот

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на презентации документального фильма Una Nueva Era рассказал, что никогда не хотел занимать свой нынешний пост.

«Я хотел стать центральным нападающим. Если ты игрок, то имеешь славу, деньги… Любой, кто мечтает стать президентом клуба – идиот. Я никогда не мечтал об этом», – приводит слова Лапорты Marca.

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год и вернулся на эту должность в марте 2021-го

Напомним, по итогам прошлого сезона «Барселона» выиграла Ла Лигу впервые с сезона-2018/2019. Команда под руководством Хави опередила в турнирной таблице мадридский «Реал» на десять очков – 88 против 78. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой этап турнира.