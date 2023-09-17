Бабич: было указание от Абаскаля пойти в конце игры к чужим воротам? Да, это практикуется

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал о своём победном голе в ворота «Сочи», о том, как его называют в Сербии, и об опыте игры в два левоногих центральных защитника.

«Было указание от Абаскаля пойти в конце игры к чужим воротам? Да, это практикуется, когда мы не можем забить в течение 90 минут. В последние минуты матча я могу пойти в штрафную соперника и помогать там. Конкретно в этом матче — помочь Соболеву, так как он был один против трёх центральных защитников. И это сработало. Да, это второй гол, но, как я уже говорил много раз до этого, неважно, кто забивает. Самое важное — это команда. Я не хочу считать себя единственным, кто принёс победу команде. Потому что каждый игрок на поле помог заработать эти три очка.

В Сербии меня называют Сержант, но какого-то значения это не имеет. Я не знаю, как это переводится на русский язык. Я просто хочу быть хорошим игроком и наслаждаться футболом в команде. Каждый новичок «Спартака» при приходе в команду на ужине что-то поёт в качестве приветствия? Ничего не пел, а про эту традицию слышу впервые. У меня нет какой-то любимой песни, слушаю, в основном, сербскую музыку.

Да, я знал о том, что капитан «Спартака» является левоногим центральным защитником, как и я. Главное для меня — выходить на поле и играть, чтобы команда побеждала. У меня был опыт игры в команде с двумя левоногими центральными защитниками, не так много было таких игр, но опыт такой есть», — приводит слова Бабича «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0.