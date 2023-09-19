Вагнер Лав: надеюсь, Чалов продолжит забивать и обгонит меня в списке бомбардиров ЦСКА

Легендарный нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал голевые успехи россиянина Фёдора Чалова.
«Я рад, что Фёдор Чалов забивает много голов. Это помогает команде, которую я очень люблю, побеждать и достигать цели! Я надеюсь, что он продолжит и обгонит меня в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для ЦСКА! Желаю удачи ему и команде», — сказал Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов). 25-летний Чалов занимает уже 12-ю строчку в этом списке, сумев отличиться 79 раз.
В нынешнем сезоне РПЛ Чалов делит вторую строчку в гонке бомбардиров, отличившись пять раз.
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