Кейн — о финале ЛЧ 1999 года: очевидно, это очень горько, но многое изменилось
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о матче финала Лиги чемпионов 1999 года, в котором мюнхенский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2, хотя к 91-й минуте матча вёл со счётом 1:0.
«Я не смотрел этот матч в прямом эфире, но видел много ярких моментов за эти годы. Когда ты ведёшь со счётом 1:0, а затем проигрываешь на последних минутах, это, очевидно, очень горько. Но это было очень давно, и с тех пор многое изменилось. Теперь мы постараемся подарить нашим фанатам более хорошие воспоминания», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в своём «твиттере».
Напомним, завтра, 20 сентября, в матче Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра начнётся в 22:00 мск.
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