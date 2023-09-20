Дегтярёв: Шаронов останется на посту тренера «СКА-Хабаровск» как минимум до конца сезона

Губернатор Хабаровского края, председатель попечительского совета клуба «СКА» Михаил Дегтярёв заявил, что главный тренер «СКА‑Хабаровск» Роман Шаронов останется на своём посту как минимум до конца нынешнего сезона.

«Посмотрите на «СКА‑Хабаровск», Роман Шаронов строит команду уже второй год. Видел, некоторые болельщики недовольны, просят поменять тренерский штаб. Как председатель попечительского совета могу с уверенностью заявить: Шаронов будет работать до конца сезона. О дальнейшей его карьере поговорим уже после завершения чемпионата», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

После 10 туров в Мелбет Первой лиге «СКА‑Хабаровск» находится на седьмом месте, набрав 15 очков. В ближайшем матче хабаровский клуб 23 сентября сыграет на выезде с лидером сезона — «Аланией».