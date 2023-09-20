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Тренер «Сочи» Точилин высказался об уходе Дмитрия Хохлова из клуба

Тренер «Сочи» Точилин высказался об уходе Дмитрия Хохлова из клуба
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением на тему ухода Дмитрия Хохлова.

«Как отреагировал на уход Хохлова? Для нас это, честно говоря, неожиданно. Понимаю, результат был не очень хороший, но мы все вместе за него отвечали. Было трудно встряхнуть команду, потому что для них это тоже было неожиданностью.

Хохлов приехал на базу и объявил о своём уходе. Сказал, что принял такое решение и это даст толчок команде», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, 17 сентября «Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.

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