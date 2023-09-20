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«В этой ситуации мы ничего не решаем». Нобоа — об отставке Хохлова из «Сочи»

«В этой ситуации мы ничего не решаем». Нобоа — об отставке Хохлова из «Сочи»
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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

«В этой ситуации мы ничего не решаем, только тренировки. Отставка напрашивалась? Посмотрим, время покажет», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 17 сентября «Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.

Сегодня, 20 сентября, состоялся матча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Сочи». ЦСКА одержал победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).

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