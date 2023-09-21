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Конрад Лаймер — о матче с «Манчестера Юнайтед»: это была дикая игра

Конрад Лаймер — о матче с «Манчестера Юнайтед»: это была дикая игра
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Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер высказался о матче против «Манчестера Юнайтед».

«Это была дикая игра. Были моменты, когда мы могли лучше контролировать игру. У нас были шансы вырвать победу, но мы позволили сопернику вернуться в игру. Главное — это три очка. Мы знаем, что можем и должны совершенствоваться. Если в итоге мы выиграем, это будет хорошо», — приводит слова Лаймера официальный сайт «Баварии».

Вчера, 20 сентября, «Бавария» на своём поле обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на «Альянц Арене» завершилась со счётом 4:3.

В другом матче группы A «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

Следующий матч Лиги чемпионов «Бавария» сыграет 3 октября в гостях с «Копенгагеном». А «Манчестер Юнайтед» примет 3 октября «Гаратасарай».

После четырех туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место с 10 очками. Лидирует «Байер» (10 очков).

Лига чемпионов . Группа A. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Зане – 28'     2:0 Гнабри – 32'     2:1 Хойлунн – 49'     3:1 Кейн – 54'     3:2 Каземиро – 88'     4:2 Тель – 90+2'     4:3 Каземиро – 90+5'    
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