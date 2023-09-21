Конрад Лаймер — о матче с «Манчестера Юнайтед»: это была дикая игра

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер высказался о матче против «Манчестера Юнайтед».
«Это была дикая игра. Были моменты, когда мы могли лучше контролировать игру. У нас были шансы вырвать победу, но мы позволили сопернику вернуться в игру. Главное — это три очка. Мы знаем, что можем и должны совершенствоваться. Если в итоге мы выиграем, это будет хорошо», — приводит слова Лаймера официальный сайт «Баварии».
Вчера, 20 сентября, «Бавария» на своём поле обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на «Альянц Арене» завершилась со счётом 4:3.
В другом матче группы A «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).
Следующий матч Лиги чемпионов «Бавария» сыграет 3 октября в гостях с «Копенгагеном». А «Манчестер Юнайтед» примет 3 октября «Гаратасарай».
После четырех туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место с 10 очками. Лидирует «Байер» (10 очков).
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